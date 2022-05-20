Абсолютное зло, абсолютная глупость: Зеленский — о ракетном ударе россиян по дворцу культуры в Лозовой

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на сегодняшний удар оккупантов по Лозовой на Харьковщине, в результате которого пострадали семь человек, в том числе ребенок.



«Харьковщина. Город Лозовая. Российский ракетный удар по только что реконструированному дворцу культуры. Семь пострадавших, среди которых 11-летний ребенок», — говорится в сообщении в телеграм-канале Зеленского.



Президент отметил, что оккупанты «определили своими врагами культуру, образование и человечность, и не жалеют для них ни ракет, ни бомб».



«Что в голове у людей, выбирающих вот такие мишени? Абсолютное зло, абсолютная глупость», — подчеркнул Зеленский.

В пятницу, 20 мая, войска России нанесли ракетный удар по центру Лозовой в Харьковской области. Снаряд попал в дворец культуры около 15:00.