В восьми населенных пунктах Донетчины возобновлено электроснабжение

Аварийно-восстановительным бригадам полностью или частично возобновили электроснабжение для жителей восьми населенных пунктов Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе ДТЭК Донецкие электросети.



Уточняется, что электропитание восстановили 1943 семьям в Бахмутском, Покровском и Краматорском районах.



Однако из-за длительных и массированных обстрелов 277 населенных пунктов Донецкой области - без электроснабжения. Самыми сложными направлениями остаются Лиманское, Авдеевское, Марьинское, Торецкое, Бахмутское и Великоновоселковское.



Специалисты компании ждут разрешения от Вооруженных сил Украины, чтобы проводить ремонты.