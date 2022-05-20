Россияне нанесли удар по Одесской области, возник пожар на объекте инфраструктуры

Сегодня, 20 мая, российские силы нанесли ракетный удар по Одесской области. Об этом говорится в сообщении оперативного командования «Юг».



«В результате попадания ракеты в один из объектов инфраструктуры в Одесской области возник пожар, на месте работают спасатели. Угрозы жизни и здоровью мирного населения в близлежащих населенных пунктах нет», — говорится в сообщении.



Информации о пострадавших нет.



Ранее местное издание «Думская» сообщало, что во время воздушной тревоги в разных районах Одессы были слышны взрывы.