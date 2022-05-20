На Луганщине из-под обстрелов эвакуировали 38 человек

Сегодня из зоны активных боевых действий в Луганской области удалось вывезти 38 человек, в том числе 12 детей. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.



«Полиция Луганской области смогла сегодня снова проехать в Белогоровку и забрать 8 человек. Также выехали лисичане и северодончане, в том числе 12 человек решили уезжать из школы, которую рашисты утром обстреляли в Северодонецке. Кто отказался от эвакуации — переместили в другие укрытия города», — написал Гайдай в своем телеграм-канале.



Глава области обратился к оставшимся жителям с просьбой не покидать укрытия.