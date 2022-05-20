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Нацбанк Украины отменил ограничение курса продажи валюты

20 мая 2022, 20:20

Нацбанк Украины отменил ограничение курса продажи валюты

Нацбанк Украины с 21 мая отменит ограничение, по которому уполномоченные учреждения могли продавать наличную иностранную валюту клиентам с отклонением от официального курса не более чем на 10%. Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

Такие же ограничения отменены на установление курса, по которому банки списывают со счетов клиентов средства в гривне, если клиенты рассчитываются гривневыми картами за рубежом.

В Нацбанке считают, что эти шаги улучшат условия работы легальных учреждений на рынке, которые продают валюту, и уменьшат количество нелегальных операций.

«Все это сделает валютный рынок более устойчивым и будет способствовать снижению амплитуды курсовых колебаний в его наличном сегменте», - говорится в сообщении.

Кроме того, НБУ вдвое понизил ежемесячный лимит на снятие за рубежом наличных средств с гривневых счетов, открытых в украинских банках, - до 50 тысяч гривен со 100 тысяч гривен.

Это позволит снизить риски непродуктивного оттока капитала, уменьшить возможности для спекуляций и обхода валютных ограничений, а значит, защитить международные резервы Украины, объяснил регулятор.

С валютных счетов, открытых в украинских банках, граждане и далее смогут снимать за границей наличные в пределах ежедневного лимита в 100 тысяч гривен, уточнил НБУ.

Кроме того, изменения не касаются использования платежных карт за рубежом для расчетов с целью оплаты стоимости товаров, работ и услуг - большинство из них можно и дальше осуществлять без ограничений.

Своим постановлением НБУ также запретил банкам проводить операции, нарушающие введенные центробанком ограничения или способствующие их обходу.

Помимо этого банкам временно запрещено переводить средства в целях предоставления кредитов нерезидентам (кроме финансовых учреждений), предоставлять кредиты юрлицам в нацвалюте для погашения кредитов в инвалюте, а также изменять валюту исполнения кредитных договоров, заключенных с юрлицами (кроме банков), из инвалюты на гривну.

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