Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

Эвакуация Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Северодонецк Краматорск

Командиры «Азова» и морпехов вышли с «Азовстали» — российские СМИ

Обновлено
20 мая 2022, 20:51

Командиры «Азова» и морпехов вышли с «Азовстали» — российские СМИ

Российские СМИ утверждают, что командир 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ Сергей Волынский («Волына»), командир полка «Азова» Денис Прокопенко («Редис») и замкомандира «Азова» Святослав Паламар («Калина») вышли с территории «Азовстали» и сдались в плен.

О выходе Волынского сообщают корреспондентка «Первого канала» Ирина Куксенкова и корреспондент российских «Известий». О выходе Паламара также заявляет Куксенкова.

Позже российские СМИ опубликовали видео с «Волыной».



Других подтверждений этой информации нет.

При этом российские СМИ вчера уже сообщали о «сдаче в плен» Паламара, однако позже «Калина» записал видео, в котором сообщил, что командование остается на заводе.

16 мая начался согласованный Украиной и Россией выход Мариупольского гарнизона с заблокированной «Азовстали». Украинские власти приводили данные только за первый день. Так, согласно Минобороны Украины, за 16 мая в Новоазовск вывезено 53 тяжело раненых украинских военных, еще 211 бойцов — в Еленовку. Оба населенных пункта подконтрольны группировке «ДНР». Позже стало известно, что раненых также привозят в больницу Донецка.

В Минобороны РФ сообщили, что за эти дни с территории «Азовстали» вышли 1908 украинских военных. Их взяли в плен.

В «ДНР» заявили, что доставленных в Еленовку украинских военных допрашивают в СИЗО.

Украинских военных планируют обменять на пленных российских солдат. Когда это произойдет, в сообщениях украинских представителей не уточняется.

Заместительница министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что операция по возвращению домой украинских военнослужащих с завода «Азовсталь» имеет несколько этапов.

Еще по теме

Места
Азовсталь Мариуполь
Прочее
Война
Организации
Полк Азов

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
23:31
«ДНР» заявила о пяти погибших жителях поселка под Волновахой
21:57
Оккупанты завершили разбор завалов драмтеатра в Мариуполе и вывоз тел погибших
20:51
Командиры «Азова» и морпехов вышли с «Азовстали» — российские СМИ
14:39
Двум бывшим работникам суда на Луганщине объявлено подозрение в госизмене и коллаборационизме
14:30
Главы «МИД Л-ДНР» встретились с послом Северной Кореи в Москве
13:26
Командир «Азова» вышел на связь с «Азовстали»
12:28
Более 1900 украинских военных вышли с «Азовстали», сообщило Минобороны РФ
11:05
МККК и нардеп Рады посетили места содержания украинских военных с «Азовстали»
09:46
РФ перебросит войска из Мариуполя, не дав им восстановиться — британская разведка
09:22
«ЛНР»: Из-за лобового столкновения двух авто на трассе погибли шесть человек
23:28
«ДНР» планирует судить военных с «Азовстали», а из Мариуполя тайно вывозят тела. Дайджест НД за день ►
18:33
Оккупанты переквалифицируют около 3,5 тысяч учителей по российским стандартам
16:23
С Луганской области эвакуировали еще 37 человек, несмотря на обстрелы
15:46
Россияне пытаются отрезать Луганскую область, захватив трассу — Гайдай
15:18
Россия показала условия содержания пленных украинских военных с «Азовстали»
все новости
23:31
«ДНР» заявила о пяти погибших жителях поселка под Волновахой
23:12
Власти подтверждают 400 погибших в Донецкой области с начала вторжения РФ
22:51
Россияне разрешили выезд из Васильевки. Ранее там собралось более тысячи авто
22:49
Шойгу доложил Путину о полном переходе «Азовстали» под контроль росармии
22:28
В ближайшее время заберут всех людей с «Азовстали» — Зеленский
21:57
Оккупанты завершили разбор завалов драмтеатра в Мариуполе и вывоз тел погибших
21:38
Есть полностью разрушенные и выгоревшие: Россияне били по школам и жилым массивам на Донетчине
21:37
Во время обороны Мариуполя погибло много наших летчиков — Зеленский
20:54
Оккупанты атакуют Северодонецк, Лиман, Бахмут — сводка
20:51
Командиры «Азова» и морпехов вышли с «Азовстали» — российские СМИ
20:20
Нацбанк Украины отменил ограничение курса продажи валюты
20:18
Генштаб: Оккупанты собираются снова форсировать Северский Донец, строят переправу
19:49
На Луганщине из-под обстрелов эвакуировали 38 человек
19:24
Украина не согласится на альтернативы вступлению в ЕС – Ермак
19:06
Россияне нанесли удар по Одесской области, возник пожар на объекте инфраструктуры
все новости
ВИДЕО
МККК и нардеп Рады посетили места содержания украинских военных с «Азовстали»
20 мая, 11:05
«ДНР» планирует судить военных с «Азовстали», а из Мариуполя тайно вывозят тела. Дайджест НД за день ►
19 мая, 23:28
Чтобы остались живыми: Медики рассказали, как эвакуируют раненых с линии фронта
19 мая, 21:07

«Новости Донбасса» © 2022, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция