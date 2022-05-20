Российские СМИ: Командир морпехов и замкомандир «Азова» вышли с территории «Азовстали»

Российские СМИ заявляют, что командир 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ Сергей Волынский (Волына) и замкомандир «Азова» Святослав Паламарь (Калина) вышли с территории «Азовстали».



О выходе Сергея Волынского сообщают корреспондентка «Первого канала» Ирина Куксенкова и корреспондент российских «Известий».



О выходе Святослава Паламаря также заявляет Куксенкова.



Других подтверждений этой информации нет.



При этом российские СМИ вчера уже сообщали о «сдаче в плен» Паламара, однако позже «Калина» записал видео, в котором сообщил, что командование остается на заводе.

16 мая начался согласованный Украиной и Россией выход Мариупольского гарнизона с заблокированной «Азовстали». Украинские власти приводили данные только за первый день. Так, согласно Минобороны Украины, за 16 мая в Новоазовск вывезено 53 тяжело раненых украинских военных, еще 211 бойцов — в Еленовку. Оба населенных пункта подконтрольны группировке «ДНР». Позже стало известно, что раненых также привозят в больницу Донецка.



В Минобороны РФ сообщили, что за эти дни с территории «Азовстали» вышли 1908 украинских военных. Их взяли в плен.



В «ДНР» заявили, что доставленных в Еленовку украинских военных допрашивают в СИЗО.



Украинских военных планируют обменять на пленных российских солдат. Когда это произойдет, в сообщениях украинских представителей не уточняется.



Заместительница министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что операция по возвращению домой украинских военнослужащих с завода «Азовсталь» имеет несколько этапов.