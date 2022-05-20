Оккупанты завершили разбор завалов драмтеатра в Мариуполе и вывоз тел погибших

Сегодня российские оккупанты завершили разбирать завалы драматического театра в Мариуполе и вывозить тела погибших. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.



По его словам, территория театра уже открыта, техника оттуда убрана.



«Теперь мы никогда не узнаем, сколько на самом деле было убито гражданских мариупольцев российской бомбой в драматическом театре. Погибшие похоронены под безымянными номерами в братской могиле в Мангуше», — отметил советник мэра.



«Если есть в XXI веке большее военное преступление против человечества, то я не знаю какое», — подчеркнул Андрющенко.

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