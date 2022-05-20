Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

Эвакуация Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Северодонецк Краматорск

Оккупанты завершили разбор завалов драмтеатра в Мариуполе и вывоз тел погибших

20 мая 2022, 21:57

Оккупанты завершили разбор завалов драмтеатра в Мариуполе и вывоз тел погибших

Сегодня российские оккупанты завершили разбирать завалы драматического театра в Мариуполе и вывозить тела погибших. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

По его словам, территория театра уже открыта, техника оттуда убрана.

«Теперь мы никогда не узнаем, сколько на самом деле было убито гражданских мариупольцев российской бомбой в драматическом театре. Погибшие похоронены под безымянными номерами в братской могиле в Мангуше», — отметил советник мэра.

«Если есть в XXI веке большее военное преступление против человечества, то я не знаю какое», — подчеркнул Андрющенко.

Читайте также:

В Мариуполе оккупанты разбирают завалы Драмтеатра и вывозят тела погибших 

Еще по теме

Места
Мариуполь
Прочее
Война Оккупация

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
23:31
«ДНР» заявила о пяти погибших жителях поселка под Волновахой
21:57
Оккупанты завершили разбор завалов драмтеатра в Мариуполе и вывоз тел погибших
20:51
Командиры «Азова» и морпехов вышли с «Азовстали» — российские СМИ
14:39
Двум бывшим работникам суда на Луганщине объявлено подозрение в госизмене и коллаборационизме
14:30
Главы «МИД Л-ДНР» встретились с послом Северной Кореи в Москве
13:26
Командир «Азова» вышел на связь с «Азовстали»
12:28
Более 1900 украинских военных вышли с «Азовстали», сообщило Минобороны РФ
11:05
МККК и нардеп Рады посетили места содержания украинских военных с «Азовстали»
09:46
РФ перебросит войска из Мариуполя, не дав им восстановиться — британская разведка
09:22
«ЛНР»: Из-за лобового столкновения двух авто на трассе погибли шесть человек
23:28
«ДНР» планирует судить военных с «Азовстали», а из Мариуполя тайно вывозят тела. Дайджест НД за день ►
18:33
Оккупанты переквалифицируют около 3,5 тысяч учителей по российским стандартам
16:23
С Луганской области эвакуировали еще 37 человек, несмотря на обстрелы
15:46
Россияне пытаются отрезать Луганскую область, захватив трассу — Гайдай
15:18
Россия показала условия содержания пленных украинских военных с «Азовстали»
все новости
23:31
«ДНР» заявила о пяти погибших жителях поселка под Волновахой
23:12
Власти подтверждают 400 погибших в Донецкой области с начала вторжения РФ
22:51
Россияне разрешили выезд из Васильевки. Ранее там собралось более тысячи авто
22:49
Шойгу доложил Путину о полном переходе «Азовстали» под контроль росармии
22:28
В ближайшее время заберут всех людей с «Азовстали» — Зеленский
21:57
Оккупанты завершили разбор завалов драмтеатра в Мариуполе и вывоз тел погибших
21:38
Есть полностью разрушенные и выгоревшие: Россияне били по школам и жилым массивам на Донетчине
21:37
Во время обороны Мариуполя погибло много наших летчиков — Зеленский
20:54
Оккупанты атакуют Северодонецк, Лиман, Бахмут — сводка
20:51
Командиры «Азова» и морпехов вышли с «Азовстали» — российские СМИ
20:20
Нацбанк Украины отменил ограничение курса продажи валюты
20:18
Генштаб: Оккупанты собираются снова форсировать Северский Донец, строят переправу
19:49
На Луганщине из-под обстрелов эвакуировали 38 человек
19:24
Украина не согласится на альтернативы вступлению в ЕС – Ермак
19:06
Россияне нанесли удар по Одесской области, возник пожар на объекте инфраструктуры
все новости
ВИДЕО
МККК и нардеп Рады посетили места содержания украинских военных с «Азовстали»
20 мая, 11:05
«ДНР» планирует судить военных с «Азовстали», а из Мариуполя тайно вывозят тела. Дайджест НД за день ►
19 мая, 23:28
Чтобы остались живыми: Медики рассказали, как эвакуируют раненых с линии фронта
19 мая, 21:07

«Новости Донбасса» © 2022, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция