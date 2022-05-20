Россияне разрешили выезд из Васильевки. Ранее там собралось более тысячи авто

После длительной блокировки около 1000 автомобилей на блокпостах в захваченной Васильевке россияне разрешили людям проехать на территорию, подконтрольную украинскому правительству. Об этом сообщил мэр Энергодара Дмитрий Орлов.



«В районе Васильевки после длительной блокировки проезда авто наконец-то разрешили движение машин. В настоящее время уже около 100 из них смогли покинуть место вынужденного ожидания и отправиться в пункт назначения», - говорится в сообщении.



Очередь из тысячи автомобилей на блокпосте образовалась из-за того, оккупанты блокировали выезд.



Кроме этого, 20 мая россияне также блокировали пункты пропуска в Орехове и Пологах.