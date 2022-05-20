Власти подтверждают 400 погибших в Донецкой области с начала вторжения РФ

За пятницу, 20 мая, россияне убили еще троих мирных жителей Донетчины. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.



Все трое погибших — жители Лиманской громады: Лимана, Новоселовки и Соснового.



«Всего с начала полномасштабного вторжения нам доподлинно известно о 400 убитых россиянами гражданских в Донецкой области», — отметил Кириленко.



Еще 5 человек сегодня получили ранения в результате российских обстрелов.



Кроме того, в Бахмуте медицинскую помощь получили 3 человека, раненых в Луганской области.

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