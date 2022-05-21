Красный крест посетил «азовцев», Россия уничтожает Луганщину. Дайджест НД за день ►

Новый выпуск дайджеста «Новостей Донбасса» о ежедневных последствиях вторжения России в Украину. Сегодня в выпуске:
Рубежное повторяет судьбу Мариуполя. Город уничтожен, во дворах — кладбища.
В Донецкой области не прекращаются обстрелы. Россияне готовят провокации в Константиновке по «бучанскому сценарию».
Командование полка «Азов» все еще на территории завода. Военнослужащий опубликовал последние фото с «Азовстали».
Международный комитет красного креста и нардеп украинского парламента посетили места содержания украинских военных с «Азовстали». В Минобороны РФ заявляют, что с территории завода вышли 1908 украинских военнослужащих.
В Мариуполе собираются проводить перепись мужчин от 18 до 50 лет под видом формирования «трудового резерва на разбор завалов». В фильтрационных лагерях уже 4000 мариупольцев.