Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

Эвакуация Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Северодонецк Краматорск

Россияне планируют снова форсировать Северский Донец для возобновления наступления — сводка Генштаба ВСУ

21 мая 2022, 07:51

Россияне планируют снова форсировать Северский Донец для возобновления наступления — сводка Генштаба ВСУ

Российские войска планируют форсировать реку Северский Донец для возобновления наступления в направлении Ямполь – Северск. Об этом сообщил Генштаб ВСУ в сводке боевых действий за минувшие сутки.

Наблюдается сосредоточение специальной техники наведения понтонно-мостовой переправы. Для усиления группировки войск и активизации наступления оккупанты осуществляют переброску дополнительных подразделений.

Отмечается, что россияне продолжают обстрелы вдоль всей линии столкновения и в глубине обороны на Донбассе.

На Донецком направлении противник ведет активные боевые действия на Северодонецком, Бахмутском, Авдеевском и Кураховском направлениях.

На Запорожском направлении противник производил обстрел украинских войск.

В Мариуполе противник принимает меры по восстановлению функционирования порта. В частности, проводит разминирование припортовой инфраструктуры.

На Северском направлении противник обстрелял позиции сил обороны в районах приграничных украинских населенных пунктов на территории Сумской и Черниговской областей.

На Слобожанском направлении главные усилия россиян сосредотачиваются на удержании занятых рубежей. Противник наносил авиационные удары по населенному пункту Циркуны.

В ближайшее время ожидается усиление группировки войск на Харьковском направлении подразделениями из состава 1-й танковой армии Западного военного округа.

На Южнобужском и Таврическом направлениях оккупанты основные усилия сосредотачивают на удержании занятых рубежей, ведении разведки, инженерном оборудовании позиций и логистическом обеспечении войск.

На Криворожском и Николаевском направлениях противник не прекращает артиллерийские обстрелы подразделений украинских войск. Разворачивает дополнительные подразделения ствольной и реактивной артиллерии.

На Волынском и Полесском направлениях, в целом, ситуация существенных изменений не претерпела. Отмечается наращивание системы радиоэлектронной разведки и радиоэлектронной борьбы в приграничных с Украиной районах. Сохраняется угроза ракетных и авиационных ударов с территории Беларуси.

Корабли черноморского флота РФ в акваториях Черного и Азовского морей выполняют задачи по изоляции района ведения боевых действий, разведки и огневой поддержки на приморском направлении.

Российские захватчики продолжают применять тактику террора против украинского гражданского населения на временно занятых территориях. В частности, препятствуют эвакуации людей из Херсонской области на подконтрольную Украине территорию и открытию гуманитарных коридоров для ввоза продуктов питания, медикаментов и эвакуации пожилых людей, больных и детей.

За минувшие сутки только на Донецком и Луганском направлениях отбиты 11 атак, уничтожены 8 танков, 3 артиллерийских системы, 10 единиц боевой бронированной техники, 3 специальных бронированных автомобиля и 6 единиц автомобильной техники противника.

Подразделениями противовоздушной обороны Сухопутных войск поражены 2 БПЛА оперативно-тактического уровня, а зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил уничтожили один БПЛА, крылатую ракету и поразили одну цель пока неустановленного типа (предположительно вертолет).

Еще по теме

Организации
Генштаб ВСУ
События
Сводка Война

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
09:08
Обманывают и блокируют любые попытки отказаться: Оккупанты депортируют жителей Мариуполя в РФ
00:14
Красный крест посетил «азовцев», Россия уничтожает Луганщину. Дайджест НД за день ►
23:31
«ДНР» заявила о пяти погибших жителях поселка под Волновахой
21:57
Оккупанты завершили разбор завалов драмтеатра в Мариуполе и вывоз тел погибших
20:51
Командиры «Азова» и морпехов вышли с «Азовстали» — российские СМИ
14:39
Двум бывшим работникам суда на Луганщине объявлено подозрение в госизмене и коллаборационизме
14:30
Главы «МИД Л-ДНР» встретились с послом Северной Кореи в Москве
13:26
Командир «Азова» вышел на связь с «Азовстали»
12:28
Более 1900 украинских военных вышли с «Азовстали», сообщило Минобороны РФ
11:05
МККК и нардеп Рады посетили места содержания украинских военных с «Азовстали»
09:46
РФ перебросит войска из Мариуполя, не дав им восстановиться — британская разведка
09:22
«ЛНР»: Из-за лобового столкновения двух авто на трассе погибли шесть человек
23:28
«ДНР» планирует судить военных с «Азовстали», а из Мариуполя тайно вывозят тела. Дайджест НД за день ►
18:33
Оккупанты переквалифицируют около 3,5 тысяч учителей по российским стандартам
16:23
С Луганской области эвакуировали еще 37 человек, несмотря на обстрелы
все новости
09:08
Обманывают и блокируют любые попытки отказаться: Оккупанты депортируют жителей Мариуполя в РФ
08:53
Россия может завышать количество защитников «Азовстали» — эксперты
08:38
В окрестностях Северодонецка идут бои, горел химзавод, погибли шесть человек — Гайдай
08:04
«Укрзализныця» назначила эвакуационный рейс с Донбасса
07:51
Россияне планируют снова форсировать Северский Донец для возобновления наступления — сводка Генштаба ВСУ
00:14
Красный крест посетил «азовцев», Россия уничтожает Луганщину. Дайджест НД за день ►
23:31
«ДНР» заявила о пяти погибших жителях поселка под Волновахой
23:12
Власти подтверждают 400 погибших в Донецкой области с начала вторжения РФ
22:51
Россияне разрешили выезд из Васильевки. Ранее там собралось более тысячи авто
22:49
Шойгу доложил Путину о полном переходе «Азовстали» под контроль росармии
22:28
В ближайшее время заберут всех людей с «Азовстали» — Зеленский
21:57
Оккупанты завершили разбор завалов драмтеатра в Мариуполе и вывоз тел погибших
21:38
Есть полностью разрушенные и выгоревшие: Россияне били по школам и жилым массивам на Донетчине
21:37
Во время обороны Мариуполя погибло много наших летчиков — Зеленский
20:54
Оккупанты атакуют Северодонецк, Лиман, Бахмут — сводка
все новости
ВИДЕО
Обманывают и блокируют любые попытки отказаться: Оккупанты депортируют жителей Мариуполя в РФ
21 мая, 09:08
МККК и нардеп Рады посетили места содержания украинских военных с «Азовстали»
20 мая, 11:05
«ДНР» планирует судить военных с «Азовстали», а из Мариуполя тайно вывозят тела. Дайджест НД за день ►
19 мая, 23:28

«Новости Донбасса» © 2022, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция