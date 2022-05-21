Россияне планируют снова форсировать Северский Донец для возобновления наступления — сводка Генштаба ВСУ

Российские войска планируют форсировать реку Северский Донец для возобновления наступления в направлении Ямполь – Северск. Об этом сообщил Генштаб ВСУ в сводке боевых действий за минувшие сутки.



Наблюдается сосредоточение специальной техники наведения понтонно-мостовой переправы. Для усиления группировки войск и активизации наступления оккупанты осуществляют переброску дополнительных подразделений.



Отмечается, что россияне продолжают обстрелы вдоль всей линии столкновения и в глубине обороны на Донбассе.



На Донецком направлении противник ведет активные боевые действия на Северодонецком, Бахмутском, Авдеевском и Кураховском направлениях.



На Запорожском направлении противник производил обстрел украинских войск.



В Мариуполе противник принимает меры по восстановлению функционирования порта. В частности, проводит разминирование припортовой инфраструктуры.



На Северском направлении противник обстрелял позиции сил обороны в районах приграничных украинских населенных пунктов на территории Сумской и Черниговской областей.



На Слобожанском направлении главные усилия россиян сосредотачиваются на удержании занятых рубежей. Противник наносил авиационные удары по населенному пункту Циркуны.



В ближайшее время ожидается усиление группировки войск на Харьковском направлении подразделениями из состава 1-й танковой армии Западного военного округа.



На Южнобужском и Таврическом направлениях оккупанты основные усилия сосредотачивают на удержании занятых рубежей, ведении разведки, инженерном оборудовании позиций и логистическом обеспечении войск.



На Криворожском и Николаевском направлениях противник не прекращает артиллерийские обстрелы подразделений украинских войск. Разворачивает дополнительные подразделения ствольной и реактивной артиллерии.



На Волынском и Полесском направлениях, в целом, ситуация существенных изменений не претерпела. Отмечается наращивание системы радиоэлектронной разведки и радиоэлектронной борьбы в приграничных с Украиной районах. Сохраняется угроза ракетных и авиационных ударов с территории Беларуси.



Корабли черноморского флота РФ в акваториях Черного и Азовского морей выполняют задачи по изоляции района ведения боевых действий, разведки и огневой поддержки на приморском направлении.



Российские захватчики продолжают применять тактику террора против украинского гражданского населения на временно занятых территориях. В частности, препятствуют эвакуации людей из Херсонской области на подконтрольную Украине территорию и открытию гуманитарных коридоров для ввоза продуктов питания, медикаментов и эвакуации пожилых людей, больных и детей.



За минувшие сутки только на Донецком и Луганском направлениях отбиты 11 атак, уничтожены 8 танков, 3 артиллерийских системы, 10 единиц боевой бронированной техники, 3 специальных бронированных автомобиля и 6 единиц автомобильной техники противника.



Подразделениями противовоздушной обороны Сухопутных войск поражены 2 БПЛА оперативно-тактического уровня, а зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил уничтожили один БПЛА, крылатую ракету и поразили одну цель пока неустановленного типа (предположительно вертолет).