В окрестностях Северодонецка идут бои, горел химзавод, погибли шесть человек — Гайдай

Обстрелы в Луганской области. Фото: ОВА

В Луганской области идут бои в окрестностях Северодонецка, в регионе погибли шесть человек. Горскую громаду ежедневно бомбят авиацией. Об этом сообщил глава областной военной администрации Сергей Гайдай.



«Планы врага — окружить область, или сделать из нее пепелище, как в Попасной», — отметил Гайдай.

По его словам, задача Луганщины — не дать россиянам продвинуться дальше.



Глава ОВА уточнил данные по пострадавшим во время обстрела оккупантами школы 20 мая. Так, два человека погибли на месте, еще трое госпитализированы. Двое погибших и раненые — члены одной семьи.



Кроме того, вечером близ своего дома в Северодонецке погибли мужчина и женщина. Две женщины убиты российскими обстрелами в Лисичанске и Приволье. Волонтер, который работал в гуманитарном штабе в Северодонецке, ранен в ногу.



За сутки на Луганщине, по словам Гайдая, около 50 разрушенных домов.



«Трудно посчитать, сколько жилья ежедневно уничтожают в селах Горской и Попаснянской громад, регулярно страдающих от авиации. Однако только в Лисичанске за сутки повреждено 23 дома, в соседнем Приволье — 16. Пять — в Северодонецке», — рассказал глава области.



По его словам, россияне открывали огонь по школе и химическому заводу «Азот» — там произошло возгорание градирни. Пожар ликвидирован, пламя не распространилось на производственные цеха. В Лисичанске зафиксировано возгорание бункера с углем на шахте.