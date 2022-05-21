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В окрестностях Северодонецка идут бои, горел химзавод, погибли шесть человек — Гайдай

21 мая 2022, 08:38

В окрестностях Северодонецка идут бои, горел химзавод, погибли шесть человек — Гайдай

Обстрелы в Луганской области. Фото: ОВА Обстрелы в Луганской области. Фото: ОВА

В Луганской области идут бои в окрестностях Северодонецка, в регионе погибли шесть человек. Горскую громаду ежедневно бомбят авиацией. Об этом сообщил глава областной военной администрации Сергей Гайдай.

«Планы врага — окружить область, или сделать из нее пепелище, как в Попасной», — отметил Гайдай.

По его словам, задача Луганщины — не дать россиянам продвинуться дальше.

Глава ОВА уточнил данные по пострадавшим во время обстрела оккупантами школы 20 мая. Так, два человека погибли на месте, еще трое госпитализированы. Двое погибших и раненые — члены одной семьи.

Кроме того, вечером близ своего дома в Северодонецке погибли мужчина и женщина. Две женщины убиты российскими обстрелами в Лисичанске и Приволье. Волонтер, который работал в гуманитарном штабе в Северодонецке, ранен в ногу.

За сутки на Луганщине, по словам Гайдая, около 50 разрушенных домов.

«Трудно посчитать, сколько жилья ежедневно уничтожают в селах Горской и Попаснянской громад, регулярно страдающих от авиации. Однако только в Лисичанске за сутки повреждено 23 дома, в соседнем Приволье — 16. Пять — в Северодонецке», — рассказал глава области.

По его словам, россияне открывали огонь по школе и химическому заводу «Азот» — там произошло возгорание градирни. Пожар ликвидирован, пламя не распространилось на производственные цеха. В Лисичанске зафиксировано возгорание бункера с углем на шахте.

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