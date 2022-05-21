Россия может завышать количество защитников «Азовстали» — эксперты

Россия по разным причинам может завышать количество украинских защитников, эвакуированных с «Азовстали». Об этом сообщил Институт изучения войны (ISW).



Отмечается, что завышая число эвакуированных россияне могут пытаться увеличить количество российских военнопленных при обмене, или не признавать, что всего лишь «сотням» украинских военных удавалось удерживать завод в течение длительного времени.



Министрерство обороны России заявило, что 2439 украинских бойцов покинули «Азовсталь» с начала эвакуации, тогда как Международный комитет Красного Креста сообщил, что он зарегистрировал только «сотни» украинских военнопленных.