Россияне обстреляли Сумскую область из артиллерии

Утром россияне обстреляли приграничные районы Сумской области. Об этом сообщили в пресс-службе Оперативного командования «Север».



Отмечается, что обстрел велся с территории России. Зафиксировано 6 «прилетов» в сторону Кучеровки.



«Потерь среди личного состава и техники нет», — отметили в пресс-службе.



Кроме того, как сообщил председатель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий, сегодня утром россияне из артиллерии обстреляли Эсманскую громаду Шосткинского района. Обстрел велся с территории РФ, потерь нет.



Вчера вечером, по его словам, раздавались одиночные выстрелы из стрелкового оружия на территории России рядом с границей, в районе Шалыгинской громады Шосткинского района.