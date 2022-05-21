До 10 лет тюрьмы: Семь боевиков «ЛНР» предстанут перед судом

Семь участников незаконных вооруженных формирований «ЛНР» предстанут перед судом. Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной прокуратуры.



По данным следствия, начиная с 2015 года семь жителей Луганщины добровольно вступили в ряды «отдельных мотострелковых бригад», которые являются подразделениями так называемой «народной милиции ЛНР».



Как проинформировали в прокуратуре, с января 2015 года по 24 февраля 2022 года фигуранты «служили» на различных «должностях».



«Во время вооруженной агрессии РФ против Украины фигуранты активно участвовали в вооруженном сопротивлении силам АТО и ООС», — отметили в пресс-службе.



В отношении семи жителей временно оккупированной части Луганской области направлены в суд обвинительные акты по ч. 2 ст. 110, ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины (посягательство на территориальную целостность Украины и участие в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований). Подозреваемым грозит лишение свободы до 10 лет.