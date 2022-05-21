ВСУ ликвидировали около 28 850 оккупантов — Генштаб ВСУ

Потери российских войск с начала полномасштабного вторжения в Украину достигли около 28 850 человек, 1278 танков, 204 самолетов и 169 вертолетов. Об этом сообщил Генштаб ВСУ.



«Наибольшие потери противника за прошлые сутки наблюдались на Бахмутском направлении», - сказано в сообщении.



Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02 по 21.05 ориентировочно составляют:

личного состава - около 28 850 (+150 в сутки);

танков ‒ 1278 (+15);

боевых бронированных машин ‒ 3116 (+26);

артиллерийских систем – 596 (+0);

РСЗО - 201 (+1);

средств ПВО – 93 (+0);

самолетов – 204 (+0);

вертолетов – 169 (+1);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 462 (+2);

крылатых ракет – 104 (+1);

кораблей/катеров - 13 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн - 2178 (+16);

специальной техники – 43 (+0).