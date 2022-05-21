Экспертиза СБУ подтвердила, что вокзал Краматорска обстреляли российские силы «Точкой-У»

Служба безопасности на основе экспертиз получила доказательства о причастности российских сил к обстрелу железнодорожного вокзала в Краматорске 8 апреля, в результате которого погиб 61 человек, а 121 получил ранения. Об этом сообщил спикер СБУ Артем Дихтяренко.



«Благодаря ряду исследований траектории полета ракеты и анализа других аспектов удалось установить, что удар был произведен с территории Донецкой области, еще с 2014 года находящейся под временной оккупацией РФ», — отметил Дихтяренко.







По его словам, эксперты подтвердили, что для обстрела была применена управляемая одноступенчатая твердотопливная ракета 9М79-1 с зарядом кассет. Для широкой общественности ракета больше известна как «Точка-У».



По информации СБУ, несколько комплексов с «Точкой-У» размещены на оккупированных территориях Донбасса и используются захватчиками уже 8 лет.



По словам Дехтяренко, следователи спецслужбы продолжают свою работу и пополняют доказательную базу в рамках уголовного производства по статье 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.



Несмотря на то, что российская пропаганда пытается переложить ответственность за совершенные РФ преступления, реальные факты имеют вполне документальные доказательства, подчеркнул спикер СБУ.