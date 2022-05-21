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Зеленский рассказал, как видит повестку переговоров с Путиным

21 мая 2022, 14:05

Зеленский рассказал, как видит повестку переговоров с Путиным

Президент Владимир Зеленский считает, что повестка дня его переговоров с президентом России Владимиром Путиным будет зависеть от времени их проведения, но точно будет включать в себя мир и деоккупацию.

«Я думаю, в зависимости от момента, когда мы будем встречаться, цель меняется. Если бы мы сегодня встречались, вопрос Мариуполя был бы в "адженде". Если будем встречаться через 2-3 месяца, этого вопроса может, и не будет», — сказал он в интервью по случаю третьей годовщины со дня инаугурации, которое показали в эфире телемарафона.

«Если бы мы встречались сегодня, мы знаем, что оккупировано, а что — деоккупировано. Если мы будем встречаться через два месяца — мы не знаем, в каком состоянии это будет... Решать вопрос об обмене, деоккупации, мира, остановка войны. Вот и вся "адженда"», — подчеркнул Зеленский.

По его мнению, «разговор Украины и России точно будет, не знаю, в каком формате — с посредниками, без них, в широком кругу, на уровне президентов».

Глава государства подтвердил, что документ о гарантиях безопасности Украины, проект которого обсуждается в настоящее время, будет подписан «в кругу друзей-партнеров Украины без России». «И отдельно — двухсторонний разговор с Россией», — сказал он.

Он добавил, что «сказал, когда были бомбардировки, что если они уничтожат людей на "Азовстали", никаких разговоров не будет. Сегодня они дали возможность, нашли форму, чтобы эти люди были живы».

В интервью Зеленский также высказал мнение, что война «будет кровавой, в бою, но концовка точно будет в дипломатии».

Еще Зеленский подтвердил, что будет считать победой возвращение к линии 23 февраля 2022 года. При этом он назвал это первой частью. «А вторую часть я хотел бы проговорить за столом переговоров», — добавил президент

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