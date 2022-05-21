В Донецкой области за сутки обстреляли 14 населенных пунктов

Последствия обстрелов в Донецкой области. Фото: полиции

В Донецкой области за сутки россияне обстреляли 14 населенных пунктов. Оккупанты убили троих мирных жителей, семеро получили травмы. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Донецкой области.



По данным полиции, разрушены 53 гражданских объекта: жилые дома, школа, автовокзал, религиозное сооружение, фермерские хозяйства.



Враг ударил по населенным пунктам Бахмут, Лиман, Авдеевка, Красногоровка, Светлодарск, Звановка, Елизаветовка, Очеретино, Нью-Йорк, Сухая Балка, Яковлевка, Покровское, Соловьево, Красногоровка. Российские войска обстреливали мирное население из авиации, танков, тяжелой артиллерии.



Полицейские начали досудебное расследование по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.