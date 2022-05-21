Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

Эвакуация Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Северодонецк Краматорск

Второе заседание «Контактной группы по обороне Украины» состоится 23 мая — Пентагон

21 мая 2022, 17:34

Второе заседание «Контактной группы по обороне Украины» состоится 23 мая — Пентагон

«Контактная группа по обороне Украины» соберется на второе заседание в понедельник, 23 мая. Ее проведет министр обороны США Ллойд Остин, сообщил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

Он отметил, что перед виртуальной встречей Остин поговорит с министром обороны Украины Алексеем Резниковым, чтобы обсудить военные потребности Украины.

«Госсекретарь также обсудит последний транш помощи в сфере безопасности, которую Соединенные Штаты направят Украине. Президент Джо Байден выделил дополнительные 100 миллионов долларов на обеспечение Вооруженных Сил Украины дополнительными возможностями, поскольку они продолжают боевые действия в восточной части страны», — цитирует Кирби пресс-служба Пентагона.

В Минобороны США также сообщили, что количество стран в контактной группе постоянно меняется. Во встрече 26 апреля в немецком Рамштайне приняли участие более 40 стран, и Кирби сказал, что сейчас более 40 стран «отреагировали на встречу в понедельник, ожидая большего».

По словам пресс-секретаря Пентагона, в первой встрече также принимали участие страны Ближнего Востока и страны Индо-Тихоокеанского региона.

«Это была не только Европа, и уж точно не только НАТО. Там было настоящее глобальное сообщество стран, которые интересовались тем, что происходит в Украине», — отметил Кирби.

Читайте также:

Сенат США одобрил помощь Украине в размере почти 40 млрд долларов 

Еще по теме

Прочее
Война США-Украина

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
18:25
Росгвардия и «кадыровцы»: На блокпостах вокруг Мариуполя оккупанты усиливают фильтрацию
17:48
Оккупанты держат в «фильтрационных лагерях» почти 4 тысячи мужчин из Мариуполя
12:53
Экспертиза СБУ подтвердила, что вокзал Краматорска обстреляли российские силы «Точкой-У»
09:08
Обманывают и блокируют любые попытки отказаться: Оккупанты депортируют жителей Мариуполя в РФ
00:14
Красный крест посетил «азовцев», Россия уничтожает Луганщину. Дайджест НД за день ►
23:31
«ДНР» заявила о пяти погибших жителях поселка под Волновахой
21:57
Оккупанты завершили разбор завалов драмтеатра в Мариуполе и вывоз тел погибших
20:51
Командиры «Азова» и морпехов вышли с «Азовстали» — российские СМИ
14:39
Двум бывшим работникам суда на Луганщине объявлено подозрение в госизмене и коллаборационизме
14:30
Главы «МИД Л-ДНР» встретились с послом Северной Кореи в Москве
13:26
Командир «Азова» вышел на связь с «Азовстали»
12:28
Более 1900 украинских военных вышли с «Азовстали», сообщило Минобороны РФ
11:05
МККК и нардеп Рады посетили места содержания украинских военных с «Азовстали»
09:46
РФ перебросит войска из Мариуполя, не дав им восстановиться — британская разведка
09:22
«ЛНР»: Из-за лобового столкновения двух авто на трассе погибли шесть человек
все новости
18:25
Росгвардия и «кадыровцы»: На блокпостах вокруг Мариуполя оккупанты усиливают фильтрацию
17:48
Оккупанты держат в «фильтрационных лагерях» почти 4 тысячи мужчин из Мариуполя
17:34
Второе заседание «Контактной группы по обороне Украины» состоится 23 мая — Пентагон
17:11
Украина против снятия части санкций с России взамен на разблокировку портов — Подоляк
16:27
В Донецкой области за сутки обстреляли 14 населенных пунктов
15:56
«Решение принимал лично Путин»: Кремль уверяет, что российские регионы будут помогать «Л-ДНР»
15:27
В Донецкой области сокращают комендантский час
15:16
«Может, видимся в последний раз»: 23 февраля Зеленский сказал Дуде о том, что РФ атакует Украину
14:38
Пушилин заявил, что «трибунал» над пленными с «Азовстали» — неизбежен
14:08
В Святогорске россияне уничтожили музшколу
14:05
Зеленский рассказал, как видит повестку переговоров с Путиным
14:04
Жители оккупированного Донбасса отказываются воевать и сотрудничают с украинскими правоохранителями — ГУР
13:49
Байден подписал закон о выделении Украине 40 миллиардов долларов
12:58
«Гибридный артобстрел начался осенью»: В Украине видели подготовку России к войне, но не знали деталей
12:53
Экспертиза СБУ подтвердила, что вокзал Краматорска обстреляли российские силы «Точкой-У»
все новости
ВИДЕО
Красный крест посетил «азовцев», Россия уничтожает Луганщину. Дайджест НД за день ►
21 мая, 00:14
МККК и нардеп Рады посетили места содержания украинских военных с «Азовстали»
20 мая, 11:05
«ДНР» планирует судить военных с «Азовстали», а из Мариуполя тайно вывозят тела. Дайджест НД за день ►
19 мая, 23:28

«Новости Донбасса» © 2022, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция