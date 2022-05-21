Второе заседание «Контактной группы по обороне Украины» состоится 23 мая — Пентагон

«Контактная группа по обороне Украины» соберется на второе заседание в понедельник, 23 мая. Ее проведет министр обороны США Ллойд Остин, сообщил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.



Он отметил, что перед виртуальной встречей Остин поговорит с министром обороны Украины Алексеем Резниковым, чтобы обсудить военные потребности Украины.



«Госсекретарь также обсудит последний транш помощи в сфере безопасности, которую Соединенные Штаты направят Украине. Президент Джо Байден выделил дополнительные 100 миллионов долларов на обеспечение Вооруженных Сил Украины дополнительными возможностями, поскольку они продолжают боевые действия в восточной части страны», — цитирует Кирби пресс-служба Пентагона.



В Минобороны США также сообщили, что количество стран в контактной группе постоянно меняется. Во встрече 26 апреля в немецком Рамштайне приняли участие более 40 стран, и Кирби сказал, что сейчас более 40 стран «отреагировали на встречу в понедельник, ожидая большего».



По словам пресс-секретаря Пентагона, в первой встрече также принимали участие страны Ближнего Востока и страны Индо-Тихоокеанского региона.



«Это была не только Европа, и уж точно не только НАТО. Там было настоящее глобальное сообщество стран, которые интересовались тем, что происходит в Украине», — отметил Кирби.

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