На Донетчине россияне ударили по храму, где укрывались около 100 человек

Российские оккупанты нанесли авиаудар по храму в селе Богородичное на Донетчине. В его подвале укрывались около 100 служителей церкви, в том числе дети. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Украины.



«Скит в честь иконы Божией Матери "всех скорбящих Радость" Святогорской лавры был разрушен, Люди, к счастью, не пострадали», — говорится в сообщении.



Отмечается, что полицейские вместе с военными, пограничниками и теробороной уговорили богослужителей выехать в более безопасное место.



«Эвакуационным транспортом правоохранители вывезли более 40 женщин, 20 детей и мужчин в более безопасное место. Также спасли жизнь пятерых людей с инвалидностью — жителей села, которые не смогли выбраться самостоятельно», — сообщили в полиции.