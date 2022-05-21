Разрушенное бельгийское наследие и люди в подвалах: Что происходит в Лисичанске

Лисичанск на Луганщине сегодня город контрастов. Есть районы, где относительно тихо и работают магазины, а есть места, где жители боятся даже выходить из подвалов и убежищ. Как выживает город под обстрелами — видели журналисты «Новостей Донбасса».



Продавщица из местного магазина говорит, что даже при обстрелах продолжают работать, потому что в городе остаются люди, и им нужны продукты.



Она пояснила, что сейчас поставок в Лисичанск нет, но находятся люди, которые рискуют на своих машинах ездить за продуктами в Днепропетровскую область.



«Конечно, эти продукты дороже, но они есть», — подчеркивает женщина.



Точное число людей, которые сегодня остались в Лисичанске — подсчитать сложно. Один из местных жителей говорит, что не выезжает из города, потому что некуда ехать и боится обстрелов эвакуационных автобусов.



Недавно российские войска уничтожили бельгийское наследие — больницу и лицей, который в свое время входил в сотню лучших по всей Украине. Учебное учреждение построили в конце XIX века, и оно пережило многое, а вот российских оккупантов — нет. Теперь же от престижного учебного заведения остались сгоревшие стены.



Ситуация на Луганщине чрезвычайно тяжелая. Только 10% всех населенных пунктов находятся под контролем украинской власти. Остальные — временно оккупированы. Сегодня бои ведутся за временный областной центр — Северодонецк, российские военные пытаются взять его любой ценой. Важен им и Лисичанск как стратегическая высота, ведь город находится на горе и с ним хорошо видно местность вокруг. Несмотря на это, украинские солдаты держат оборону.