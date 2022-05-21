В ОРДО хотят поставить памятники Жириновскому и открыть штаб ЛДПР

На оккупированной части Донетчины собираются «увековечить память» основателя Либерально-демократической партии России Владимира Жириновского. В его честь назовут ряд школ и улиц, поставят памятники. Об этом заявил руководитель фракции ЛДПР в Госдуме РФ, председатель комитета по международным делам Леонид Слуцкий на пресс-конференции в Донецке.



Он уверяет, что с такими инициативами обращаются сами «жители Донбасса».



«Это жители Донбасса сами выступили с такой инициативой — поставить памятники в разных городах Донбасса, назвать его [Жириновского] именем улицы, школы. К нам приходят сотни писем с такими просьбами. Нас такие инициативы только радуют», — отметил Слуцкий.



По его словам, в ОРДО может появиться штаб ЛДПР.



«Мы приехали и будем приезжать сюда не для того, чтобы пиариться. Здесь живут люди, которые нуждаются в помощи. Мы приехали помогать людям, которые оказались в сложных условиях. Если жители Донбасса захотят, чтобы тут работал наш штаб, мы будем работать», — заявил Слуцкий.

Депутат Госдумы России, лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский умер в возрасте 75 лет после продолжительной болезни. Жириновский был известен своими антиукраинскими высказываниями и поддержкой группировок «ДНР» и «ЛНР». Также он неоднократно призывал начать войну с Украиной.