В Подмосковье горел институт, который разрабатывает баллистические ракеты

Сегодня в Подмосковье на территории Центрального аэрогидродинамического института (ЦАГИ) имени Жуковского произошел пожар, передает «Интерфакс».



«На улице Жуковского, дом 1, наблюдается горение трансформаторной подстанции на площади 30 кв. м», — сказал собеседник агентства.



Позже в МЧС сообщили, что «возгорание на территории института потушено, а горение трансформаторной подстанции ликвидировано».



В то же время очевидцы расказали, что перед пожаром наблюдались скачки напряжения и были слышны два «хлопка», пишет RusNews.