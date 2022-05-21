В Подмосковье горел институт, который разрабатывает баллистические ракеты

Сегодня в Подмосковье на территории Центрального аэрогидродинамического института (ЦАГИ) имени Жуковского произошел пожар, передает «Интерфакс».
«На улице Жуковского, дом 1, наблюдается горение трансформаторной подстанции на площади 30 кв. м», — сказал собеседник агентства.
Позже в МЧС сообщили, что «возгорание на территории института потушено, а горение трансформаторной подстанции ликвидировано».
В то же время очевидцы расказали, что перед пожаром наблюдались скачки напряжения и были слышны два «хлопка», пишет RusNews.