Сегодня на Донетчине оккупанты убили 7 мирных жителей, еще 10 человек ранены

За субботу, 21 мая, в результате российских обстрелов погибли 7 мирных жителей Донецкой области. Еще 10 человек получили ранения. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.
По его информации, погибли трое жителей Лимана, два человека в Николаевке, по одному — в Авдеевке и Святогорске.
Кроме того, в Константиновке зарегистрирован один человек, которого россияне ранили в Луганской области.
«В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе», — отметил Кириленко.