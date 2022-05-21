Сегодня на Донетчине оккупанты убили 7 мирных жителей, еще 10 человек ранены

За субботу, 21 мая, в результате российских обстрелов погибли 7 мирных жителей Донецкой области. Еще 10 человек получили ранения. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.



По его информации, погибли трое жителей Лимана, два человека в Николаевке, по одному — в Авдеевке и Святогорске.



Кроме того, в Константиновке зарегистрирован один человек, которого россияне ранили в Луганской области.



«В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе», — отметил Кириленко.

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