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Святогорск под обстрелом. Зеленский обещает обмен военных с «Азовстали». Дайджест НД за день ►

21 мая 2022, 23:52

Святогорск под обстрелом. Зеленский обещает обмен военных с «Азовстали». Дайджест НД за день ►

Новый выпуск дайджеста «Новостей Донбасса» о ежедневных последствиях вторжения России в Украину. Сегодня в выпуске:

  • Огонь по всей линии фронта. Бои в Лимане, под обстрелом Красногоровка, Авдеевка и Богородичное. В Святогорске российские войска уничтожили единственную музыкальную школу.

  • Экспертиза СБУ подтвердила, что вокзал в Краматорске обстреляли российские силы «Точкой У».

  • Оккупанты не оставляют попыток захватить Северодонецк. Под обстрел снова попал химзавод «Азот», а в Лисичанске загорелся бункер с углем на шахте. Есть погибшие.

  • Продолжаются авиаудары по Попасной и Горской громаде. Там обстреляли школу, где местные жители готовили еду. Точное количество погибших уточняется.

  • Украинских военных из «Азовстали» должны будут обменять на российских военнопленных. Но Пушилин заявляет, что «трибунала им не избежать».

  • В сети опубликовано видео последнего дня военных на «Азовстали».

  • Россияне вывозят жителей Мариуполя в Россию. В городе пытаются возобновить водоснабжение, начали работу мусоровозы, но бытовые отходы скапливаются на улицах.

  • Обстрелы на оккупированной части Донецкой области.

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