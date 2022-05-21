Святогорск под обстрелом. Зеленский обещает обмен военных с «Азовстали». Дайджест НД за день ►

Новый выпуск дайджеста «Новостей Донбасса» о ежедневных последствиях вторжения России в Украину. Сегодня в выпуске:

Огонь по всей линии фронта. Бои в Лимане, под обстрелом Красногоровка, Авдеевка и Богородичное. В Святогорске российские войска уничтожили единственную музыкальную школу.

Экспертиза СБУ подтвердила, что вокзал в Краматорске обстреляли российские силы «Точкой У».

Оккупанты не оставляют попыток захватить Северодонецк. Под обстрел снова попал химзавод «Азот», а в Лисичанске загорелся бункер с углем на шахте. Есть погибшие.

Продолжаются авиаудары по Попасной и Горской громаде. Там обстреляли школу, где местные жители готовили еду. Точное количество погибших уточняется.

Украинских военных из «Азовстали» должны будут обменять на российских военнопленных. Но Пушилин заявляет, что «трибунала им не избежать».

В сети опубликовано видео последнего дня военных на «Азовстали».

Россияне вывозят жителей Мариуполя в Россию. В городе пытаются возобновить водоснабжение, начали работу мусоровозы, но бытовые отходы скапливаются на улицах.