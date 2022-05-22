РФ нанесла ракетные удары по Запорожской области, есть пострадавшие

Российские войска нанесли ракетные удары по одному из сел в Вольнянском районе Запорожской области, есть пострадавшие. Об этом сообщает Запорожская областная военная администрация.



Там уточнили, что удар по гражданской инфраструктуре произошел 22 мая около 2:44.



По предварительным данным, есть пострадавшие. В настоящее время на месте происшествия работают соответствующие службы.



В администрации отметили, что взрывы, которые ночью слышали жители Запорожья, были звуками этого обстрела.



Вольнянский район расположен на севере Запорожской области, граничит с Днепропетровской областью.