В Луганской области сокращается время комендантского часа. Об этом сообщил глава областной военной администрации Сергей Гайдай.



С понедельника, 23 мая, ограничения на передвижение и особый режим светомаскировки будут действовать с 21:00 до 5:00.



Гайдай призвал всех соблюдать установленные правила, отметив, что «это вопрос личной и общественной безопасности». «А еще лучше — постоянно оставаться в укрытиях!» — подчеркнул он.

По такому же графику будет действовать комендантский час в Донецкой области с 23 мая.



Ранее, с 25 апреля, на Луганщине и Донетчине комендантский час действовал с 20:00 до 5:00.