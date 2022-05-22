В больнице Северодонецка работают только три врача из-за обстрелов

Больница Северодонецка регулярно подвергается обстрелам российских сил, поэтому там работает только несколько врачей — три человека. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в эфире телемарафона FreeДом.



Он пояснил, что Северодонецкая больница — это целый медицинский городок, который состоит из разных корпусов. «И этот микрорайон постоянно обстреливается из совершенно разного вооружения», — подчеркнул глава ОВА.



По его словам, один из корпусов, который местные жители называли семиэтажкой, «уже по факту четырехэтажка».



«Те корпуса, где непосредственно находились врачи последнее время и где стояло оборудование, где они оказывали какую-то медицинскую помощь, то они сейчас очень плотно обстреливаются. Прямо перед входом в больницу прилетело что-то большое, большой какой-то калибр, потому что яма огромная просто — воронка. Но, соответственно, держать врачей, рисковать их жизнью уже мы не можем. Поэтому там остается только такой бравый коллектив, который, сказал, что они останутся до конца», — рассказал Гайдай.