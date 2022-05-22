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В Энергодаре пострадал пророссийский «мэр» при взрыве

22 мая 2022, 13:07

В Энергодаре пострадал пророссийский «мэр» при взрыве

Последствия взрыва в Энергодаре. Фото из соцсетей Последствия взрыва в Энергодаре. Фото из соцсетей

В оккупированном Россией Энергодаре Запорожской области при взрыве пострадал самопровозглашенный глава «народной администрации» Андрей Шевчик и его охранники. Об этом сообщил легитимный мэр города Дмитрий Орлов.

Ранее в СМИ появилась информация о взрыве, который утром 22 мая произошел в Энергодаре на улице Курчатова.

«Все обстоятельства происшествия выясняются, но имеем точное подтверждение, что при взрыве получили ранения самопровозглашенный глава "народной администрации" Шевчик и его охранники. Они госпитализированы в больницу с травмами разной степени тяжести», — рассказал Орлов.

Он отметил, что при взрыве никто из жителей подъезда не пострадал.

«Из этого можно сделать очевидный вывод, что ждали именно коллаборанта и ударили точно и прицельно», — резюмировал Орлов.

Последствия взрыва в Энергодаре. Фото из соцсетей

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