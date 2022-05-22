В Энергодаре пострадал пророссийский «мэр» при взрыве

Последствия взрыва в Энергодаре. Фото из соцсетей

В оккупированном Россией Энергодаре Запорожской области при взрыве пострадал самопровозглашенный глава «народной администрации» Андрей Шевчик и его охранники. Об этом сообщил легитимный мэр города Дмитрий Орлов.



Ранее в СМИ появилась информация о взрыве, который утром 22 мая произошел в Энергодаре на улице Курчатова.



«Все обстоятельства происшествия выясняются, но имеем точное подтверждение, что при взрыве получили ранения самопровозглашенный глава "народной администрации" Шевчик и его охранники. Они госпитализированы в больницу с травмами разной степени тяжести», — рассказал Орлов.



Он отметил, что при взрыве никто из жителей подъезда не пострадал.



«Из этого можно сделать очевидный вывод, что ждали именно коллаборанта и ударили точно и прицельно», — резюмировал Орлов.





Последствия взрыва в Энергодаре. Фото из соцсетей