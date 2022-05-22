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Зеленский заявил, что противоречий между Украиной и Польшей больше нет

Обновлено
22 мая 2022, 15:34

Зеленский заявил, что противоречий между Украиной и Польшей больше нет

Президент Владимир Зеленский заявил, что с 24 февраля 2022 года все прошлые противоречия между Украиной и Польшей не имеют силы. Об этом сообщает «Интерфакс Украина».

Выступая в Верховной Раде на специальном заседании с участием президента Польши Анджея Дуды, он сказал, что «сама того не осознавая, 24 февраля Россия разрушила еще кое-что. Это — своеобразное "хранилище"; прошлых противоречий между Украиной и Польшей. Их больше нет. В один день стало ясно, что все или противоречия — не имеют силы, когда есть сила такой угрозы. Угрозы выживанию наших народов — Украины, Польши, народов Европы».

«24 февраля изменило все. Изменило наши народы. Изменило наши страны. Хотя это и не случайно. Не знаю, исследовали это явление наши астрономы — Дрогобыч , Коперник — но звезды всегда складываются так, что в самые трудные периоды затмения украинцы и поляки объединяются крепко и становятся бок о бок, несмотря на прошлые ссоры и "туманности"», — сказал он.

«Мы начали писать новый том нашей истории. Важно — нашей общей истории. Единство наших народов должно продолжаться вечность. Его никогда больше не может порочить вражда», — заявил Зеленский .

Он напомнил, что «Польша является одним из лидеров не только в поддержке нашей государства, но и в защите и продвижении санкций , которые очень необходимы , чтобы принудить Россию к миру. Абсолютное большинство поляков поддерживает эмбарго на энергоресурсы из России».

«Верю, что лидерство Польши поможет на общеевропейском уровне утвердить то, что наши народы уже понимают. Единство наших народов должно остаться постоянной величиной. Нет теперь , ни в будущем , никто не имеет права нарушить эту единство. Ни наши политики, ни враждебные агенты, ни даже члены жюри на Евровидении», — заявил президент.

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В свою очередь президент Польши Анджей Дуда, выступая в Раде, заявил что «после Бучи, Бородянки и Мариуполя с Россией нельзя иметь никаких дел».

Дуда поблагодарил украинский народ за сопротивление, отвагу, защиту своего государства и подчеркнул, что никто не сможет нарушить единство украинского и польского народов — «ни враждебно настроенные политики, ни иностранные агенты, ни жюри на Евровидении».

По словам польского лидера, украинские граждане, которые в результате военных действий в Украине оказались в Польше, являются гостями его страны.

«Вы — украинцы. Вы — не беженцы. Вы — наши гости. Мы сделаем все, чтобы Украина стала членом Европейского Союза», — отметил Дуда.

Президент Владимир Зеленский планирует подать в Верховную Раду законопроект о статусе и помощи польским гражданам в Украине, аналогичный принятому ранее Сеймом Польши в отношении украинцев.

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