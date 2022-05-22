Зеленский: Украина хотела бы подписать с соседями договора о зеркальном уважении

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хотел бы подписать со странами-соседями договора о зеркальном уважении. По его словам, «сама идея законопроекта о зеркальном уважении к соседям возникла задолго до войны».



«Я хотел бы, что законы и договора были подписаны и ратифицированы с соседями Украины. Кроме тех соседей, которые считают себя не соседями, не дружественными, а хозяевами на нашей земле», – сказал он на пресс-конференции 22 мая в Киеве после переговоров с президентом Польши Анджеем Дудой.



Говоря о законопроекте о статусе поляков в Украине, Зеленский сказал, что «те же права, которые Польша предоставляет украинцам, будут предоставлены польским гражданам».