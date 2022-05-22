В Донецке «сбывают» гривны, а Донбасс продолжают разрушать. Дайджест НД за день ►

Новый выпуск дайджеста «Новостей Донбасса» о ежедневных последствиях вторжения России в Украину. Сегодня в выпуске:

Российская армия не смогла в очередной раз пересечь реку Северский Донец. Ее переход для оккупантов стратегически важен.

Авиаударом в Бахмуте разрушен Горловский университет иностранных языков. ВУЗ был переселенцем с 2014 года.

В Донецкой области оккупанты обстреливают Краматорский район. Десяток домов разрушены.

Штурм Северодонецка закончился провалом для россиян. Город под постоянными обстрелами, медицинскую помощь осталась оказывать одна бригада врачей.

В Мариуполе отныне можно передвигаться только по пропускам. Без него нельзя выехать даже в близлежащие Урзуф и Мангуш.

В Донецке ажиотаж в магазинах. Из-за снижения курса гривны люди стараются сбыть украинскую валюту через покупки.