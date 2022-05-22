Депутаты из Донецкой области создали новую группу в Раде

В Верховной Раде создана новая группа «Восстановление Украины», сопредседателями которой стали нардепы Игорь Абрамович и Максим Ефимов. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк (фракция «Голос»).



«В Раде новая группа Відновлення України. Сопредседатели Ефимов и Абрамович. Состав 17 человек», — написал Железняк в Telegram.



В группу вошли 17 депутатов, большинство из которых – экс-нардепы из ликвидированной пророссийской партии ОПЗЖ. Также среди членов группы – четверо парламентариев от Донецкой области.



Абрамович был в составе в прекратившей свое существование фракции ОПЗЖ.



Ефимов в 2019 году был избран в Верховную Раду как беспартийный самовыдвиженец в 48-м округе с центром в Краматорске. С декабря 2019 был членом депутатской группы «Довіра», до того — внефракционным. В целом, политическую карьеру начинал в Партии регионов, на парламентских выборах 2014 в Раду прошел в составе фракции «Блок Петра Порошенко».



Также к группе «Восстановление Украины» присоединился Александр Ковалев. В 2019 году был избран депутатом Верховной Рады по избирательному округу № 51 (центр — поселок Зайцево) как беспартийный самовыдвиженец. С декабря 2019 года член депутатской группы «Довіра», до этого — внефракционный.



Еще один участник группы — Владимир Мороз. В 2019 году был избран депутатом Верховной Рады 9 созыва от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» по избирательному округу № 59 (Угледар). С 2014 по 2019 год занимал должность главы Марьинской районной государственной администрации Донецкой области.