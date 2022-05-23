Потери оккупантов в Украине приближаются к 30 тысячам военнослужащих — Генштаб ВСУ

Россия потеряла 29 200 своих военнослужащих с начала полномасштабного вторжения в Украину. Об этом сообщил Генштаб ВСУ.
Потери российских войск за минувшие сутки составили около 150 военных.
Другие боевые потери российских оккупантов на 23 мая ориентировочно составляют:
Россияне за минувшие сутки понесли наибольшие потери на Бахмутском направлении.
О потерях в рядах украинских войск Генштаб ВСУ не сообщает.
Накануне президент Владимир Зеленский заявил, что в рядах ВСУ ежедневно погибают от 50 до 100 человек.