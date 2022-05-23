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Потери оккупантов в Украине приближаются к 30 тысячам военнослужащих — Генштаб ВСУ

23 мая 2022, 09:39

Потери оккупантов в Украине приближаются к 30 тысячам военнослужащих — Генштаб ВСУ

Россия потеряла 29 200 своих военнослужащих с начала полномасштабного вторжения в Украину. Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Потери российских войск за минувшие сутки составили около 150 военных.

Другие боевые потери российских оккупантов на 23 мая ориентировочно составляют:

  • танки — 1293 (+8 за сутки);
  • боевые бронированные машины — 3166 (+25);
  • артиллерийские системы — 604 (+5);
  • РСЗО — 201;
  • средства ПВО — 93;
  • самолеты — 204;
  • вертолеты — 170;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 476 (+6);
  • крылатые ракеты — 110 (+3);
  • корабли/катера — 13;
  • автотехника и автоцистерны — 2206 (+12);
  • спецтехника — 43.

Россияне за минувшие сутки понесли наибольшие потери на Бахмутском направлении.

О потерях в рядах украинских войск Генштаб ВСУ не сообщает.

Накануне президент Владимир Зеленский заявил, что в рядах ВСУ ежедневно погибают от 50 до 100 человек.

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