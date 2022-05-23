Потери оккупантов в Украине приближаются к 30 тысячам военнослужащих — Генштаб ВСУ

Россия потеряла 29 200 своих военнослужащих с начала полномасштабного вторжения в Украину. Об этом сообщил Генштаб ВСУ.



Потери российских войск за минувшие сутки составили около 150 военных.



Другие боевые потери российских оккупантов на 23 мая ориентировочно составляют:



танки — 1293 (+8 за сутки);

боевые бронированные машины — 3166 (+25);

артиллерийские системы — 604 (+5);

РСЗО — 201;

средства ПВО — 93;

самолеты — 204;

вертолеты — 170;

БПЛА оперативно-тактического уровня — 476 (+6);

крылатые ракеты — 110 (+3);

корабли/катера — 13;

автотехника и автоцистерны — 2206 (+12);

спецтехника — 43.

Россияне за минувшие сутки понесли наибольшие потери на Бахмутском направлении.



О потерях в рядах украинских войск Генштаб ВСУ не сообщает.



Накануне президент Владимир Зеленский заявил, что в рядах ВСУ ежедневно погибают от 50 до 100 человек.

