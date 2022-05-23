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Мариуполь нуждается в очередной эвакуации жителей из-за угрозы эпидемии, заявили в мэрии

23 мая 2022, 09:31

Мариуполь нуждается в очередной эвакуации жителей из-за угрозы эпидемии, заявили в мэрии

Мариуполь. Фото из соцсетей Мариуполь. Фото из соцсетей

Мариуполь нуждается в очередной эвакуации жителей из-за возрастающей угрозы эпидемии, заявил советник мера города Петр Андрющенко.

«Мариуполю очень нужна новая волна эвакуации. Последствия превращения Мариуполя в гетто будут катастрофичны. Угроза эпидемии превращается в реальность с каждой грозой», — написал Андрющенко в своем телеграм-канале.

По его словам, забитые ливневые отводы и канализация обеспечивают растекание дождевой воды вместе с мусором, последствиями его гниения и трупного яда по всему городу, но российские захватчики продолжают игнорировать санитарные вызовы.

Он добавил также, что местные жители продолжают обустраивать «импровизированные колодцы» везде, где можно достать воду.

«Качество воды не вызывает сомнений — она не питьевая, но другой нет», — подчеркнул Андрющенко.

Самодельный колодец в Мариуполе. Фото из соцсетей

В Конце прошлой недели российские оккупанты усилили фильтрацию и обустроили новые блокпосты на выездах из Мариуполя. «Фактически с сегодняшнего дня любая эвакуация из города становится невозможной до открытия отдельных коридоров в результате переговоров руководством страны», — написал советник мэра Петр Андрющенко 21 мая.

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