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Президент подписал закон о конфискации активов

23 мая 2022, 10:13

Президент подписал закон о конфискации активов

Президент Владимир Зеленский подписал закон о санкциях, связанных с активами отдельных лиц, которые поддерживают агрессию оккупантов против Украины. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Верховная рада приняла этот закон 12 мая.

Как отмечается в сообщении, закон устанавливает новый вид санкций в виде взыскания в доход государства активов, принадлежащих физическому или юридическому лицу, а также активов, которыми они могут прямо или косвенно распоряжаться.

«Процедура выявления и конфискации активов подсанкционных лиц, которые тем или иным способом поддерживают агрессию оккупантов против Украины, позволит быстро и эффективно пополнять украинский бюджет», - отметил президент.

Закон предусматривает четкую инструкцию для органов, ответственных за этот процесс.

Ожидается, что Министерство юстиции станет заниматься поиском активов и обращением в суд. Высший антикоррупционный суд будет осуществлять административное судопроизводство по делам о применении санкции в виде взыскания активов в доход государства.

Напомним, что Верховная рада проголосовала за этот закон 21 апреля 2021 года, однако президент Зеленский вернул его в парламент со своими предложениями для повторного рассмотрения в сессионном зале. Зеленский подписал его после принятия закона с поправками.

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