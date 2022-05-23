Президент подписал закон о конфискации активов

Президент Владимир Зеленский подписал закон о санкциях, связанных с активами отдельных лиц, которые поддерживают агрессию оккупантов против Украины. Об этом сообщает пресс-служба президента.



Верховная рада приняла этот закон 12 мая.



Как отмечается в сообщении, закон устанавливает новый вид санкций в виде взыскания в доход государства активов, принадлежащих физическому или юридическому лицу, а также активов, которыми они могут прямо или косвенно распоряжаться.



«Процедура выявления и конфискации активов подсанкционных лиц, которые тем или иным способом поддерживают агрессию оккупантов против Украины, позволит быстро и эффективно пополнять украинский бюджет», - отметил президент.



Закон предусматривает четкую инструкцию для органов, ответственных за этот процесс.



Ожидается, что Министерство юстиции станет заниматься поиском активов и обращением в суд. Высший антикоррупционный суд будет осуществлять административное судопроизводство по делам о применении санкции в виде взыскания активов в доход государства.



Напомним, что Верховная рада проголосовала за этот закон 21 апреля 2021 года, однако президент Зеленский вернул его в парламент со своими предложениями для повторного рассмотрения в сессионном зале. Зеленский подписал его после принятия закона с поправками.