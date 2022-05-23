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У киевлян сдающих квартиры переселенцам есть возможность получить компенсацию от государства

23 мая 2022, 13:54

У киевлян сдающих квартиры переселенцам есть возможность получить компенсацию от государства

В Киеве владельцы жилья, приютившие вынужденных переселенцев бесплатно, могут получить компенсацию от государства. Об этом сообщает Киевская городская госадминистрация.

Желающим получить средства необходимо самостоятельно внести сведения о жилье, доступном для бесплатного размещения внутренне перемещенных лиц, на сайт «Прихисток». Эта же информация должна быть внесена соответствующей райгосадминистрацией после подачи соответствующего заявления собственника жилья.

После этого требуется подать заявление в произвольной форме с указанием ФИО от каждого переселенца в ЦНАП по месту расположения квартиры или дома.

КГГА публикует также телефон контакт-центра, по которому можно уточнить детали относительно компенсаций: 044-202-60-38, 044-202-60-39.

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