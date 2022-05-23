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В Авдеевке показали последствия ночного обстрела города

23 мая 2022, 11:51

В Авдеевке показали последствия ночного обстрела города

В Авдеевке войсками России по меньшей мере повреждены 20 жилых домов и детский сад, известно на данный момент о трех раненых мирных жителях. О последствиях обстрела Авдеевки в ночь с 22 на 23 мая рассказал глава областной военной администрации Павел Кириленко.

Он отметил, что вечером 22 мая российские войска обстреливали город из артиллерии, под вражеским огнем Авдеевка находилась всю ночь. Под утро же по старой части города был нанесен авиаудар, последствия которого на сейчас устанавливают.

«Призываю всех: эвакуируйтесь! Не превращайте себя в мишень для российской армии!» — подчеркнул Кирилленко.

Ранее «Новости Донбасса» сообщали, что в эту же ночь российские воска снарядами разрушили здание местной опорной школы в Авдеевке.

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