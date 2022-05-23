В «ДНР» заявили, что украинские военные с «Азовстали» находятся у них

Украинские военные с завода «Азовсталь» в Мариуполе, находящиеся в плену, остаются на подконтрольной «ДНР» территории. Об этом заявил глава группировки «ДНР» Денис Пушилин, передает «Интерфакс».



По его словам, украинских защитников Мариуполя ждет «международный трибунал». Пушилин заявил, что эту «структуру» в планах организовать организовать на территории «ДНР», на сейчас якобы «прорабатывается устав трибунала».



Ранее планы проведения трибунала над вышедшими с территории меткомбината «Азовсталь» защитниками Мариуполя, глава группировки «ДНР» Денис Пушилин объяснял «запросом общества».

Министрерство обороны России заявило, что в общей сложности 2439 украинских военных покинули «Азовсталь» с 16 мая.Их взяли в плен и доставили на подконтрольную группировке «ДНР» территорию, а часть в — Россиию.



Украинская сторона заявляет, что военных с «Азовстали» планируют обменять на пленных российских солдат. Когда это произойдет, в сообщениях украинских представителей не уточняется.



Международный комитет Красного Креста начал регистрацию пленных украинских военных, покинувших завод «Азовсталь». МККК и нардеп Верховной Рады Александр Ковалев посетили места содержания пленных с «Азовстали».