Число погибших за сутки в Донецкой области увеличилось до шести жителей

Последствия обстрела в Донецкой области. Фото: Полиция

Российские войска за минувшие сутки убили 6 мирных жителей в Донецкой области и 11 ранили. Об этом сообщила пресс-служба полиции Донецкой области.



Отмечается, что оккупанты обстреляли 12 населенных пунктов: Бахмут, Лиман, Николаевка, Соледар, Авдеевка, Железное, Ягодное, Клиновое, Краснополье, Нью-Йорк, Орловка и Берестово. Мирное население подверглось обстрелам авиации, танков, тяжелой артиллерии. Всего полиция зафиксировала 18 обстрелов за сутки.



Разрушены 74 гражданских объекта — жилые дома, школа, промышленные и сельскохозяйственные предприятия, объекты жизнеобеспечения.



Полиция и СБУ открыли уголовные производства по статье 438 (нарушение законов и обычаев войны) УК Украины.



Вчера вечером Донецка ОВА сообщала о пяти погибших за день.

