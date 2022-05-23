Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

Эвакуация Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Северодонецк Краматорск

Число погибших за сутки в Донецкой области увеличилось до шести жителей

23 мая 2022, 12:15

Число погибших за сутки в Донецкой области увеличилось до шести жителей

Последствия обстрела в Донецкой области. Фото: Полиция Последствия обстрела в Донецкой области. Фото: Полиция

Российские войска за минувшие сутки убили 6 мирных жителей в Донецкой области и 11 ранили. Об этом сообщила пресс-служба полиции Донецкой области.

Отмечается, что оккупанты обстреляли 12 населенных пунктов: Бахмут, Лиман, Николаевка, Соледар, Авдеевка, Железное, Ягодное, Клиновое, Краснополье, Нью-Йорк, Орловка и Берестово. Мирное население подверглось обстрелам авиации, танков, тяжелой артиллерии. Всего полиция зафиксировала 18 обстрелов за сутки.

Разрушены 74 гражданских объекта — жилые дома, школа, промышленные и сельскохозяйственные предприятия, объекты жизнеобеспечения.

Полиция и СБУ открыли уголовные производства по статье 438 (нарушение законов и обычаев войны) УК Украины.

Вчера вечером Донецка ОВА сообщала о пяти погибших за день.

 

Еще по теме

Места
Донецкая область
Прочее
Убийство Обстрел
События
Война

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
11:45
В мэрии рассказали о попытках «ДНР» «наладить» жизнь в городе и последствиях
10:54
Медведчук рассказал СБУ о роли Порошенко в делах о присвоении нефтепровода и закупке угля у «Л-ДНР»
08:38
В Луганской области за сутки войсками РФ разрушено более 70 домов — ОВА
22:45
В Донецке «сбывают» гривны, а Донбасс продолжают разрушать. Дайджест НД за день ►
23:52
Святогорск под обстрелом. Зеленский обещает обмен военных с «Азовстали». Дайджест НД за день ►
22:55
«ДНР» и «ЛНР» с 23 мая снижают курс гривны к рублю
18:25
Росгвардия и «кадыровцы»: На блокпостах вокруг Мариуполя оккупанты усиливают фильтрацию
17:48
Оккупанты держат в «фильтрационных лагерях» почти 4 тысячи мужчин из Мариуполя
12:53
Экспертиза СБУ подтвердила, что вокзал Краматорска обстреляли российские силы «Точкой-У»
09:08
Обманывают и блокируют любые попытки отказаться: Оккупанты депортируют жителей Мариуполя в РФ
00:14
Красный крест посетил «азовцев», Россия уничтожает Луганщину. Дайджест НД за день ►
23:31
«ДНР» заявила о пяти погибших жителях поселка под Волновахой
21:57
Оккупанты завершили разбор завалов драмтеатра в Мариуполе и вывоз тел погибших
20:51
Командиры «Азова» и морпехов вышли с «Азовстали» — российские СМИ
14:39
Двум бывшим работникам суда на Луганщине объявлено подозрение в госизмене и коллаборационизме
все новости
12:41
В Кремле сомневаются в возможности обмена Медведчука на военных с «Азовстали»
12:15
Число погибших за сутки в Донецкой области увеличилось до шести жителей
11:53
Россияне повредили газопровод большого диаметра на Донбассе
11:51
В Авдеевке показали последствия ночного обстрела города
11:45
В мэрии рассказали о попытках «ДНР» «наладить» жизнь в городе и последствиях
10:54
Медведчук рассказал СБУ о роли Порошенко в делах о присвоении нефтепровода и закупке угля у «Л-ДНР»
10:13
Президент подписал закон о конфискации активов
09:39
Потери оккупантов в Украине приближаются к 30 тысячам военнослужащих — Генштаб ВСУ
09:31
Мариуполь нуждается в очередной эвакуации жителей из-за угрозы эпидемии, заявили в мэрии
08:55
Ночью Авдеевка подверглась массированному обстрелу. Есть пострадавшие
08:38
В Луганской области за сутки войсками РФ разрушено более 70 домов — ОВА
23:36
Подоляк: Война не остановится после уступок для России
23:00
Депутаты из Донецкой области создали новую группу в Раде
22:45
В Донецке «сбывают» гривны, а Донбасс продолжают разрушать. Дайджест НД за день ►
22:24
Пять жителей Донецкой области погибли от российских обстрелов за воскресенье
все новости
ВИДЕО
Медведчук рассказал СБУ о роли Порошенко в делах о присвоении нефтепровода и закупке угля у «Л-ДНР»
23 мая, 10:54
В Донецке «сбывают» гривны, а Донбасс продолжают разрушать. Дайджест НД за день ►
22 мая, 22:45
Святогорск под обстрелом. Зеленский обещает обмен военных с «Азовстали». Дайджест НД за день ►
21 мая, 23:52

«Новости Донбасса» © 2022, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция