В Кремле сомневаются в возможности обмена Медведчука на военных с «Азовстали»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сомневается в возможности обмена народного депутата Украины Виктора Медведчука на вышедших с «Азовстали» украинских военных.



«Мы уже говорили, что Медведчук является гражданином Украины, он не имеет отношения к России, и он не является военным. А в случае лиц, которые сдались в плен на "Азовстали", речь идет о военных и членах националистических формирований», — сказал журналистам представитель Кремля.



Вместе с тем Песков отметил, что процесс обмена пленными между Россией и Украиной «идет постоянно», этим занимаются военные.



Сегодня глава группировки «ДНР» Денис Пушилин заявил, что все пленные с «Азовстали» содержатся на подконтрольной «ДНР» территории. Он добавил, что их «будет судить международный трибунал на территории республики».