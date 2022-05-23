После ракетного удара по «Десне» под обломками обнаружили 87 тел погибших

Сегодня, 23 мая, в Десне Черниговской области закончили разбирать обломки после ракетного удара российских оккупантов. На месте трагедии обнаружили тела 87 погибших. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский на форуме в Давосе.



«Сколько человек мы потеряли за ночь – с этого начинается мое утро. Сегодня мы завершили работы на «Десне». К сожалению, сегодня под обломками 87 жертв», - сказал он.



Ракетный удар по поселку Десна был нанесен 17 мая.



В Десне находится учебный центр Вооруженных сил Украины.