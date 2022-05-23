Жителя Бахмута подозревают в госизмене. Он взят под стражу

Жителя Бахмута подозревают в государственной измене. Фото: Донецкая областная прокуратура

Житель Бахмута взят под стражу за то, что ставил метки на местах дислокации украинских военных и передавал российским силам эту информацию. Об этом сообщает Донецкая областная прокуратура.



Он подозревается в совершении государственной измены в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УК Украины), а в порядке ст. 615 УПК Украины в отношении бахмутчанина применена мера пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.



По данным следствия, указанный 36-летний гражданин в условиях военного положения добровольно согласился помогать оккупантам проводить подрывную деятельность против Украины. Правонарушитель передавал представителю силового ведомства России информацию о расположении и перемещении личного состава и техники ВСУ на территории Бахмута Донецкой области.



В Донецкой областной прокуратуре сообщают, что в частности, он рассказал оккупантам о попадании ракеты в здание гражданской инфраструктуры города, снимал места дислокации личного состава Национальной гвардии Украины на фото и видео, а также ставил метки на электронных картах, передавая в дальнейшем указанную информацию врагу.



В прокуратуре напомнили, что только за май текущего года стражи порядка разоблачили в государственной измене завербованных жителей в Мариуполе, Краматорске, Славянске, Бахмуте и Торецке. Всем им грозит лишение свободы на срок пятнадцать лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.



Ранее, 21 мая, в Луганской областной прокуратуре заявили, что семь участников незаконных вооруженных формирований «ЛНР» предстанут перед судом.