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Жителя Бахмута подозревают в госизмене. Он взят под стражу

23 мая 2022, 15:52

Жителя Бахмута подозревают в госизмене. Он взят под стражу

Жителя Бахмута подозревают в государственной измене. Фото: Донецкая областная прокуратура Жителя Бахмута подозревают в государственной измене. Фото: Донецкая областная прокуратура

Житель Бахмута взят под стражу за то, что ставил метки на местах дислокации украинских военных и передавал российским силам эту информацию. Об этом сообщает Донецкая областная прокуратура.

Он подозревается в совершении государственной измены в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УК Украины), а в порядке ст. 615 УПК Украины в отношении бахмутчанина применена мера пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

По данным следствия, указанный 36-летний гражданин в условиях военного положения добровольно согласился помогать оккупантам проводить подрывную деятельность против Украины. Правонарушитель передавал представителю силового ведомства России информацию о расположении и перемещении личного состава и техники ВСУ на территории Бахмута Донецкой области.

В Донецкой областной прокуратуре сообщают, что в частности, он рассказал оккупантам о попадании ракеты в здание гражданской инфраструктуры города, снимал места дислокации личного состава Национальной гвардии Украины на фото и видео, а также ставил метки на электронных картах, передавая в дальнейшем указанную информацию врагу.

В прокуратуре напомнили, что только за май текущего года стражи порядка разоблачили в государственной измене завербованных жителей в Мариуполе, Краматорске, Славянске, Бахмуте и Торецке. Всем им грозит лишение свободы на срок пятнадцать лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Ранее, 21 мая, в Луганской областной прокуратуре заявили, что семь участников незаконных вооруженных формирований «ЛНР» предстанут перед судом.

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Донецкая областная прокуратура

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