Кадыровцы приступили к патрулированию дорог под Мариуполем — Андрющенко

Российские оккупанты не только усилили пропускную систему под Мариуполем и обустроили блок-посты, но и приступили к патрулированию района мобильными группами из кадыровцев. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.



«Под патрулирование подпадают прежде всего грунтовые дороги, ведущие в объезд Мангуша и Никольского в сторону Бердянска и Запорожья», - рассказал он.



Так, по информации местных жителей, 22 мая в районе села Демьяновка такой патруль задержал автомобиль с людьми, который ехал в сторону Бердянска.



«Людей раздели, издевались, прибегали к физическому насилию. Но потом вернули в сторону Мариуполя. При этом у водителя и пассажиров были справки о фильтрации, однако отсутствовал пропуск», - рассказал Андрющенко.