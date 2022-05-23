На Путина было покушение два месяца назад — глава ГУР

После полномасштабного вторжения ВС РФ в Украину на российского президента Владимира Путина было осуществлено покушение. Об этом в интервью изданию «Украинская правда» рассказал руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.



«Было даже покушение по линии, как говорится, представителей Кавказа не так давно. Это не публичная информация. Совершенно неудачное покушение, однако оно реально имело место… Это приблизительно 2 месяца назад было», — подчеркнул Кирилл Буданов.



В конце марта военная разведка Минобороны сообщала, что российские олигархи готовят покушение на Путина. По данным ГУР МОУ, бизнесмены хотят либо повлиять на главу Кремля, либо устранить его из-за полномасштабной войны, которую Россия развязала против Украины.