Суд дал разрешение на арест Януковича за подписание «Харьковских соглашений»

Печерский районный суд Киева заочно арестовал экс-президента Виктора Януковича по делу о подписании «Харьковских соглашений». Об этом сообщает Офис генпрокурора.



По данным следствия, экс-президент Украины действовал совместно и по предварительному сговору с бывшим премьер-министром.



«21 апреля 2010 г., находясь в Харькове, подозреваемый подписал от имени Украины Соглашение между Украиной и Российской Федерацией, которым продлил на 25 лет срок пребывания Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины – АР Крым и г. Севастополе, вместо подготовки к его выводу с территории Украины», - говорится в сообщении.



Подчеркивается, что в результате таких действий были созданы предпосылки для увеличения численности войск РФ на территории Украины, их переоснащения, модернизации и в дальнейшем – вторжения вооруженных сил Российской Федерации и оккупации ими АР Крым и Севастополя.