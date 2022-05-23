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Суд дал разрешение на арест Януковича за подписание «Харьковских соглашений»

23 мая 2022, 17:29

Суд дал разрешение на арест Януковича за подписание «Харьковских соглашений»

Печерский районный суд Киева заочно арестовал экс-президента Виктора Януковича по делу о подписании «Харьковских соглашений». Об этом сообщает Офис генпрокурора.

По данным следствия, экс-президент Украины действовал совместно и по предварительному сговору с бывшим премьер-министром.

«21 апреля 2010 г., находясь в Харькове, подозреваемый подписал от имени Украины Соглашение между Украиной и Российской Федерацией, которым продлил на 25 лет срок пребывания Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины – АР Крым и г. Севастополе, вместо подготовки к его выводу с территории Украины», - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что в результате таких действий были созданы предпосылки для увеличения численности войск РФ на территории Украины, их переоснащения, модернизации и в дальнейшем – вторжения вооруженных сил Российской Федерации и оккупации ими АР Крым и Севастополя.

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