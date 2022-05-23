Дипломат Борис Бондарев стал первым, кто открыто осудил агрессию России против Украины

Российский дипломат при ООН, советник Борис Бондарев написал заявление об отставке, в котором он осуждает войну РФ против Украины и критикует режим президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщает российское издание «Коммерсант», со ссылкой комментарий от Бондарева.



Это первый дипломат, выразивший протест против высшего руководства России. Дипломат уточнил, что подал заявление утром, не обсуждал с коллегами свое решение и пока не думал о дальнейших планах.



Он опубликовал на своей странице в социальной сети LinkedIn (запрещена в России) пост, в котором объяснил причину ухода из системы МИД РФ, в которой проработал 20 лет: «За двадцать лет моей дипломатической карьеры я видел разные повороты нашей внешней политики, но никогда мне не было так стыдно за свою страну, как 24 февраля этого года…».



По мнению Бориса Бондарева, речь идет о «войне» не только «против Украины, но фактически против всего западного мира — это не только преступление против украинского народа, но и, возможно, самое серьезное преступление против народа России».