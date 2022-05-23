В Донецкой области сообщили о новых жертвах обстрелов

Российские военные убили 23 мая трех мирных жителей Донецкой области, еще шесть человек получили ранения. Об этом сообщил глава областной военной администрации Павел Кириленко.



«За 23 мая россияне убили 3 мирных жителей Донбасса: в Заре, Соледаре и Адамовке. Еще шесть человек сегодня получили ранения», – написал он в Telegram-канале.



В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе, добавил Кириленко.

Читайте также: В Донецкой области разрушено 58 гражданских объектов обстрелами за сутки

Потери среди гражданских лиц с 24 февраля, когда Россия начала войну против Украины, по состоянию на 22 мая составили 8 462 гражданских, в том числе 3 930 погибших (3838). Об этом сообщает управление Верховного комиссара ООН по правам человека.